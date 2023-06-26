Diyarbakır’da silahlı kavga: 8 araca kurşun isabet etti

Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan ve biri seyir halindeki 8 araca kurşun isabet eden silahlı kavgada taraflardan biri yaralandı. Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Diyarbakır’da silahlı kavga: 8 araca kurşun isabet etti

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Mahallesi 150’nci Sokak’ta meydana geldi. Husumetli iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşürken, biri seyir halinde olan 8 araca tabancalardan çıkan kurşunlar isabet etti.

Diyarbakır’da silahlı kavga: 8 araca kurşun isabet etti - 1

Kavgada, taraflardan ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Diyarbakır’da silahlı kavga: 8 araca kurşun isabet etti - 2

Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...