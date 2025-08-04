Diyarbakır'da silahlı kavga: Yedi yaralı, 11 gözaltı

Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan ve yedi kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 11 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki Karanfil 6'ncı Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre; çocukları kavga eden iki aile arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda yedi kişi yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Tabancalardan ateşlenen kurşunlar, caddede pak halindeki bazı araçlara da isabet etti.

Yaralıların tedavileri sürerken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.