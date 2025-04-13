Diyarbakır'da silahlı kavgaya ilişkin dört tutuklama

Diyarbakır’da 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin dört kişi tutuklandı.

Diyarbakır'da silahlı kavgaya ilişkin dört tutuklama

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 10 Nisan’da iki aile arasında meydana gelen silahlı kavgada 8 kişi yaralanmıştı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda 10 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 adet Ak-47 otomatik tüfek, 1 tabanca ele geçirildi.

DÖRT KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

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