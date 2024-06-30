Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kişi, silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
Diyarbakır’da silahlı kavga: 1’i çocuk 2 yaralı

Diyarbakır’da silahlı kavga: 1’i çocuk 2 yaralı

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Şehitlik Mahallesi 68 Sokak'taki bir kıraathane önünde oturan 44 yaşındaki Sadık K, yanına gelen ve önceden husumetli olduğu öne sürülen F.F'nin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Sadık K, ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince saldırının ardından kaçan F.F'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.​​​​​​​

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