Diyarbakır'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, kaldırımda silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kamışlo Bulvarı'nda kaldırımda bulunan bir kişi, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde saldırıya uğrayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...