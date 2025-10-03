Diyarbakır'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, kaldırımda silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kamışlo Bulvarı'nda kaldırımda bulunan bir kişi, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde saldırıya uğrayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
