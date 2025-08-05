Diyarbakır'da sulama kanalına giren çocuk öldü
Diyarbakır'da sulama kanalına giren 17 yaşındaki Samir Yadi, boğuldu.
Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesi Hantepe Mahallesi'nde serinlemek için sulama kanalına giren Suriyeli Samir Yadi (17), bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Ekiplerin arama çalışmaları sonucu çocuğun cesedi bulundu.
Cenaze otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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