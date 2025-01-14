Diyarbakır'da sular ne zaman gelecek? DİSKİ 14 Ocak su kesintisi programı

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ), Diyarbakır'da devam eden su kesintisiyle ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'daki su kesintisi bir süre daha devam edecek.

DİSKi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

“Değerli Vatandaşlarımız,



İçmesuyu Arıtma Tesisimizin ana isale hattında büyük bir arıza meydana gelmiştir. Bu durum nedeniyle yaşanan su kesintisinden dolayı üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz.



Arızanın giderilmesi için tüm birimlerimiz ve ekiplerimiz ivedilikle kesintisiz bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Sürecin en kısa sürede tamamlanması adına tüm imkanlarımız seferber edilmiştir. Çalışmalar devam ederken kent genelinde su kesintileri yaşanabileceğini önemle bildiririz.





Yaşattığımız mağduriyetten dolayı içtenlikle özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.



Anlayışınız için teşekkür ederiz.”