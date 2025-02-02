Diyarbakır'da takla atan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde takla atan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da takla atan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Silvan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak tarlaya yuvarlandı.

Kazada, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öne Çıkan Video

Ankara'da otomobil öğrencilerin arasına daldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...