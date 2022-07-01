Diyarbakır'da taşlı sopalı kavga: 13 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada biri ağır 13 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Beşpınar mahallesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü.



Kavgada, biri ağır 13 kişi yaralandı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için yaralıların tedavi altına alındığı hastanelerin önünde güvenlik önlemi alındı. Beşpınar mahallesinde de jandarma ekipleri giriş ve çıkışı kapattı.