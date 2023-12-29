Diyarbakır’da taziye dönüşü katliam gibi kaza: 3 ölü, 4 yaralı

Sağlık ekipleri, otomobildeki sürücü Ahmet Tekin (53), O.Ç. (39) ve R.T.’nin (45) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada otomobilde bulunan A.T. ve K.Ç. ile kamyonet sürücüsü Fatih M. ve H.K. yaralandı. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. A.T. ile K.Ç.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.