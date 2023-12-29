Diyarbakır’da taziye dönüşü katliam gibi kaza: 3 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda taziyeden dönen aileyi taşıyan otomobilin yol kenarındaki kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 4 kişi de yaralandı.

Diyarbakır’da taziye dönüşü katliam gibi kaza: 3 ölü, 4 yaralı

, saat 17.00 sıralarında Ergani ilçesine bağlı kırsal Demirli Mahallesi mevkii -Şanlıurfa kara yolu üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, bir yakınlarının taziyesinden Adana'ya dönen ailenin içerisinde bulunduğu Ahmet Tekin idaresindeki otomobil, yol kenarında lastiği patladığı için duran ve sürücüsü Fatih M. olan kamyonete arkadan çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır’da taziye dönüşü katliam gibi kaza: 3 ölü, 4 yaralı - 1

Sağlık ekipleri, otomobildeki sürücü Ahmet Tekin (53), O.Ç. (39) ve R.T.’nin (45) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada otomobilde bulunan A.T. ve K.Ç. ile kamyonet sürücüsü Fatih M. ve H.K. yaralandı. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. A.T. ile K.Ç.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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