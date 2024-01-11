Diyarbakır’da tefeci operasyonu: 30 milyon liralıl şüpheli hesap hareketi var

Diyarbakır’da polisin 8 ayl süren çalışması sonucu bu sabah tefecilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Yapılan çalışmada, 60 kişinin tefecilerin mağduru olduğu, yaklaşık 30 milyon liralık şüpheli hesap hareketi bulunduğu tespit edildi.

Diyarbakır’da tefeci operasyonu: 30 milyon liralıl şüpheli hesap hareketi var

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’da düzenlenen tefecilik operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen 8 aylık çalışmada, vatandaşlara yüksek oranlarla faizle para veren, ileri tarihli çekleri kıran ve borçlarını ödemeyenlerin mallarına el koyarak vatandaşları mağdur eden şüphelilerin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 10 şüpheli yakalandı, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 150 fişek, 15 mağdur bilgilerinin bulunduğu ajanda ile mağdurlara ait çok sayıda çek, senet, tapu senedi, araç satış sözleşmesi ve vekaletname ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yapılan çalışmalarda 60 mağdurun olduğu ve yaklaşık 30 milyon liralık şüpheli hesap hareketinin gerçekleştiğinin belirlendiği öğrenildi.

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