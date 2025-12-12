Diyarbakır'da tekel bayisine el bombası atıldı
12.12.2025 23:34
Son Güncelleme: 13.12.2025 00:01
Diyarbakır’da bir tekel bayisine el bombası atıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Diyarbakır'da kimliği belirsiz şüpheli, bir markete el bombası atıp kaçtı. Meydana gelen patlamada yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.
Olay, önceki gece, Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Gürsel Caddesi’nde bir tekel bayisinde meydana geldi. Kimliği belirsiz şüpheli, markete el bombası attı.
Şüplenini attığı el bombası marketteki kamera tarafından böyle görüntülendi.
Saldırı sırasında markette bulunan iş yeri sahibi S.D. yara almadan kurtulurken, şüpheli ise kaçtı. Patlama nedeniyle markette hasar oluştu. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi.
Kamera kaydında, yüzü kapalı şüphelinin kapısını açtığı marketten içeri el bombasını atıp kaçtığı, bir süre sonra patlamanın meydana geldiği ve yangına neden olduğu, iş yerinin yanından geçen bir kadın da patlama sırasında kırılan camlardan etkilenip, hızla bölgeden uzaklaştığı görüldü.
Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.