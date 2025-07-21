Diyarbakır'da termometreler alev aldı

Afrika sıcakları yurda giriş yaptı.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün yüksek sıcaklık uyarısı yaptığı Diyarbakır'da termometreler, 46 dereceyi gösterdi.

Cadde ve sokaklar boş kalırken, çocuklar yine Sur ilçesindeki tarihi Anzele Parkı'nın süs havuzuna akın etti.

Yenişehir, Kayapınar ve Bağlar ilçelerinden gelen çocuklar, yaklaşık bir metre derinlikteki havuza girdi.



