Diyarbakır'da terör operasyonu: 17 gözaltı

Son dakika haberi!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK'ya eleman temin eden, teröristlere ideolojik eğitim veren, para karşılığında sahte kimlik düzenleyen ve güvenlik güçleri hakkında keşif çalışması yaparak terörist saldırılara zemin hazırlayan 19 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.

Valiliğin açıklamasına göre, kararın ardından Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Dicle, Lice, Hani, Kocaköy, Bağlar ve Kayapınar ilçelerindeki 29 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürerken, firari 2 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.



TERÖRİSTLERE SAHTE KİMLİK DÜZENLEMİŞ



Öte yandan, gözaltına alınanlardan A.N.'nin Lice ilçesindeki sözde terörist mezarlığı sorumlusu olduğu ve evini teröristlere karargah olarak kullandırdığı, bir ilçe belediyesinde memur olarak görev yapan R.A.'nın ise para karşılığında teröristlere sahte kimlik düzenlediği öğrenildi.