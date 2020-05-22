Diyarbakır'da terör operasyonu: Eski HDP milletvekili gözaltında

Diyarbakır'da eski DBP Eş Genel Başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek ile Eski HDP milletvekili Ayla Akat Ata'nın da arasında olduğu 18 kişi terör operasyonunda gözaltına alındı.

NTV Haber 22.05.2020 - 17:01

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK içinde faaliyet yürüttüklerine dair bilgi elde edilen bazı isimlere yönelik operasyon başlattı.

Zanlıların DBP ile terör örgütüne yardımcı olan kurum ve kuruluşlarca organize edilen yasa dışı yürüyüş, oturma eylemi,  kayyum protestosu, basın açıklaması ile PKK'ya yönelik operasyonları protesto eylemlerine katıldığı belirlendi.

Polis ekipleri 18 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar arasında eski DBP Eş Genel Başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek ile eski HDP milletvekili Ayla Akat Ata da var.

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