Diyarbakır'da terör soruşturması: 10 gözaltı
Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.
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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, Diyarbakır'da 10 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Eskişehir'e gönderileceği öğrenildi.
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