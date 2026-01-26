Diyarbakır'da terör soruşturması. 10 şüpheli gözaltında
26.01.2026 14:12
Anadolu Ajansı
AA
Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında 10 şüpheli yakalandı, 6 kişi aranıyor.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturmasında 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 zanlı yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 6 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.