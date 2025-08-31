Diyarbakır'da ters yön faciası: 20 yaşındaki Mehmet hayatını kaybetti
Diyarbakır'da sürücüsünün kavşağa ters yönden girdiği hafif ticari araç, başka bir araçla çarpıştı. Kazada 20 yaşındaki Mehmet Maşuk yaşamını yitirdi.
Diyarbakır-Lice yol ayrımında sürücüsünün kavşağa ters yönde girdiği hafif ticari araç, Silvan yönünden gelen başka bir araçla çarpıştı.
Kazada, hafif ticari araçtaki Mehmet Maşuk (20) yaralandı.
İlk müdahalesinin ardından Kulp Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Maşuk, kurtarılamadı.
Gencin cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülenen kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Trafik Kazası
- Ölüm
- Diyarbakır