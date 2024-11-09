Diyarbakır'da trafik kazası: 5 yaralı

Silvan-Batman kara yolu Dinlendi köyü mevkisinde seyir halinde olan 34 BDA 560 plakalı otomobil, önüne çıkan hayvana vurmamak için fren yapan 21 SV 307 plakalı otomobile arkadan çarptı.



Çarpmanın etkisiyle 21 SV 307 plakalı otomobil yoldan çıkarak yan yattı.



Kazada yaralanan 5 kişi bölgeye sevk edilen ambulanslarla Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.