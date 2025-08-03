Diyarbakır'da trafik kazası: Biri ağır 6 yaralı

Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 30'uncu kilometresinde B.Y.'nin kullandığı otomobil, aynı istikametteki Ö.F.G. yönetimindeki otomobile çarptı.

Kazada biri ağır olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, kaza yerinde inceleme yaptı.