Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonları: 50 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik mayıs ayında çalışma gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 58 kilo 367 gram skunk, 5 kilo 626 gram esrar ve türevleri, 93 kilo 411 gram sentetik uyuşturucu, 1014 sentetik ecza, 939 gram kokain, 338 uyuşturucu hap, 6 gram eroin ve 62 bin 448 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi, 497 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 447'si hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 50'si çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.