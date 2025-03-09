Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 43 kişi tutuklandı

Diyarbakır’da şubat ayında narkotik operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.



Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğ ekipleri, şubat ayında uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 62 kilo 337 gram skunk, 34 kilo 282 gram esrar ve türevleri, 299 gram metamfetamin, bin 310 adet sentetik ecza, 1 gram afyon sakızı, 47 adet extacy, 30 gram kokain, 10 adet captagon ve 2 gram eroin ele geçirdi.



Operasyonlar 382 şüpheli yakalanırken, adli mercilere sevk edilen 43 şüpheli tutuklandı.