Diyarbakır'da uyuşturucuya 10 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 2 günde 4 farklı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Narkotik dedektör köpeği Brego'nun da kullanıldığı operasyonlarda bir kısmı LPG tankı, bir kısmı da kamyonetin kasasındaki odunların arasındaki 445 kilogram skunk ve 15 kilogram esrar ele geçirildi.

Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.