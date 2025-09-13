Diyarbakır'da uyuşturucuya darbe: 18 zehir taciri tutuklandı

Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinde uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 269 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda 34 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisini verdi.

Bu şüphelilerden 18'i tutuklandı, 12'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.

