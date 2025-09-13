Diyarbakır'da uyuşturucuya darbe: 18 zehir taciri tutuklandı

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 269 kilogram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddesi imha edilirken, gözaltına alınan 34 şüpheliden 18'i tutuklandı.

'ın Lice ve Kulp ilçelerinde operasyonu yapıldı.

tarafından gerçekleştirilen operasyonda 269 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda 34 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisini verdi.

Bu şüphelilerden 18'i tutuklandı, 12'si hakkında adli kontrol kararı verildi.
Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.

