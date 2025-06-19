Diyarbakır'da vahşet: 10 yaşındaki Yasemin bıçaklanarak öldürüldü

Diyarbakır'da kayıp olarak aranan kız çocuğundan acı haber geldi.

Edinilen bilgilere göre; Ergani ilçesi Kemertaş Mahallesi'ndeki bir sitenin A Blok'undaki dairede oturan aile, dün akşam kızları Yasemin Yıldırım'ın (10) kaybolduğu yönünde polise ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri ve vatandaşlarca çevrede arama çalışması başlatıldı.

YANGIN MERDİVENİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU



Çalışmalar sonucu küçük kızın cansız bedeni, oturduğu sitenin B Blok'unun 2. katında yer alan yangın merdiveninde bulundu.

112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen çocuğun cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, 17 YAŞINDAKİ KUZENİ GÖZALTINDA



Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aynı binada oturan maktulün 17 yaşındaki kız kuzeni M.Ç. gözaltına alındı.

BIÇAK, KANLI AYAKKABI VE KANLI ISLAK MENDİL BULUNDU

Söz konusu şüpheli kızın evindeki aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ile altı kanlı ayakkabı ve kanlı ıslak mendil bulundu.