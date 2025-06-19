Diyarbakır'da vahşet: 9 yaşındaki Yasemin bıçaklanarak öldürüldü

Diyarbakır'da kayıp olarak aranan kız çocuğundan acı haber geldi.

Olay, Ergani ilçesi Kemertaş Mahallesi Mahirkent Sitesi'nde meydana geldi.

Dün akşam saatlerinde Yasemin Yıldırım'dan (9) haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, arama çalışmalarına otrudukları siteden başladı.

MERDİVEN BOŞLUĞUNDA ÖLÜ BULUNDU

Küçük çocuk, Yıldırım ailesinin oturduğu binanın yanındaki binanın 2'nci katında merdiven boşluğunda hareketsiz halde bulundu.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Yasemin'in bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yasemin'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.