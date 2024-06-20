Diyarbakır’da yabancı uyruklu iki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Olay, merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 898. Sokak'ta meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Silahların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.