Diyarbakır’da yabancı uyruklu iki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da yabancı uyruklu iki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Olay, merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 898. Sokak'ta meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Silahların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır’da yabancı uyruklu iki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı - 1

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki özel hastaneye kaldırıldı.

Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.

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