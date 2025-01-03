Diyarbakır'da yangın faciası: 8 aylık bebek hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir binanın teras katında çıkan yangında 8 aylık bebek hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Diyarbakır'da yangın faciası: 8 aylık bebek hayatını kaybetti

Fırat Mahallesi 488. Sokak'taki bir binanın teras katında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında kimliği henüz öğrenilemeyen 8 aylık bebek hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Bebeğin cenazesi, otopsi için  Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor.

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