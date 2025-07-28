Diyarbakır'da yangına giden itfaiye aracı devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı kırsal Değirmendere Mahallesi'nde öğle saatlerinde çıkan örtü yangınına giden F.K. (45) yönetimindeki itfaiye aracı, kontrolden çıkarak yan yattı.

Kazada sürücü F.K. ile araçta bulunan H.K. ve Haydar Öz (39) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan itfaiye eri Haydar Öz, kaldırıldığı Ergani Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı.

Öz’ün cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.