Diyarbakır'da yapılan operasyonlarda 105 hükümlü yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emriyle “asayiş ve diğer suçlardan aranan” kişilerin yakalanmasına yönelik JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timleri) koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlıkları ile operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonlarda aralarında “kasten öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, gece vakti silah ile yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma” suçlarından aranan kişilerin bulunduğu 17 10-20 yıl arası, 47 2-5 yıl arası, 36 kişi de 2 yıl altı cezaları bulunan toplam 105 kişi yakalandı. Yakalanan 105 hükümlü adli makamlara sevk edildi.