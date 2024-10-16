Diyarbakır’da yemekten zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde spor salonunda yemekten zehirlenen 5 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Diyarbakır’da yemekten zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismail Paşa 3. Sokak’ta bir spor salonunda güveç yemeği yiyen 5 kişi zehirlendi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Yemekten zehirlenen 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

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