Diyarbakır'da yolcu minibüsü devrildi: 15 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.



Kızıltepe-Diyarbakır seferini yapan A.Ö. idaresindeki 34 FNA 870 plakalı yolcu minibüsü kontrolden çıkarak Çınar'ın kırsal Beşpınar Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.



Kazada araçta bulunan 1'i ağır 15 kişi yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye polis ve çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.



Yaralılar ambulansla Çınar ve Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.



Öte yandan Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü kaza yerine gelerek yetkilerden bilgi aldı.

