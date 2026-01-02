Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi. Yaralılar var
02.01.2026 11:21
IHA
İHA
Hatay'dan Van'a giden yolcu otobüsü, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı.
Hatay’dan Van'a giden yolcu otobüsü, saat 03.00 sıralarında Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Övündüler Mahallesi Tokaçlı Küme Evleri mevkiinde kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.