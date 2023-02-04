Diyarbakır'da yolcu otobüsü şarampole düştü: 4'ü ağır 30 yaralı

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda yolcu otobüsü buzlanma nedeniyle şarampole düştü. Kazada 4'ü ağır 30 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da yolcu otobüsü şarampole düştü: 4'ü ağır 30 yaralı
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'da yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu 4'ü ağır 30 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da yolcu otobüsü şarampole düştü: 4'ü ağır 30 yaralı - 1

Mehmet Faysal Işık yönetimindeki 41 EF 995 plakalı yolcu otobüsü, Diyarbakır - Şanlıurfa karayolunun 36'ıncı kilometresinde, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampolden düştü.

Diyarbakır'da yolcu otobüsü şarampole düştü: 4'ü ağır 30 yaralı - 2

Olay yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 4'ü ağır 30 kişi yaralandı. içerisinde sıkışan bazı yolcuları bulundukları yerden ekipler çıkardı.

Diyarbakır'da yolcu otobüsü şarampole düştü: 4'ü ağır 30 yaralı - 3

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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