Diyarbakır'da yoldan çıkan otomobil taşlara çarptı: 2 yaralı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yoldan çıkan otomobilin taşlara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
İlçenin Höyükdibi Mahallesi'nde eski Derik yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak taşlara çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Hafif yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.
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