Diyarbakır'da zincirleme kaza: 3 ölü, 4 yaralı
Diyarbakır'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Bismil ilçesi Kırsal Tepe Mahallesi mevkisinde, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, A.Y. (50), M.S.D. (55) ve S.D. (65) yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kısmen kapanan yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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