Diyarbakır'da zincirleme kaza: 3 ölü, 4 yaralı

Bismil ilçesi Kırsal Tepe Mahallesi mevkisinde, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada, A.Y. (50), M.S.D. (55) ve S.D. (65) yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



Kaza nedeniyle kısmen kapanan yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

