Diyarbakır’da zincirleme kaza: 4 yaralı
Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi hafif yaralandı.
İlçenin Çarıklı Mahallesi’nde sürücülerinin kontrolünden çıkan 6 araç, kazaya karıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı kentteki hastanelere sevk edildi.
Kaza nedeniyle kapanan yolda kontrollü bir şekilde ulaşım sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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