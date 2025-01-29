Diyarbakır’da zincirleme kaza: 4 yaralı

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi hafif yaralandı.

Diyarbakır’da zincirleme kaza: 4 yaralı

İlçenin Çarıklı Mahallesi’nde sürücülerinin kontrolünden çıkan 6 araç, kazaya karıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı kentteki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle kapanan yolda kontrollü bir şekilde ulaşım sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öne Çıkan Video

Bolu'daki otel yangını faciasında ilk kurtarma anlarının görüntüleri

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...