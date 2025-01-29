Diyarbakır’da zincirleme kaza: 4 yaralı

İlçenin Çarıklı Mahallesi’nde sürücülerinin kontrolünden çıkan 6 araç, kazaya karıştı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı kentteki hastanelere sevk edildi.



Kaza nedeniyle kapanan yolda kontrollü bir şekilde ulaşım sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

