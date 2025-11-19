Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 7 yaralı
19.11.2025 20:36
Son Güncelleme: 19.11.2025 20:43
IHA
AA, İHA
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Çınar ilçesi kırsal Başaklı Mahallesi mevkiinde, sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen
2 otomobil, TIR, kamyonet ve minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.