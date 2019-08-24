Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis şehit oldu, 4 polis yaralandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kırsal mahallede devriye görevi yapan polis zırhlı aracının Kale üs bölgesine dönüşü sırasında şarampole yuvarlanması sonucu 1 özel harekat polisi şehit oldu, 5 özel harekat polisi yaralandı.
Helikopterle Diyarbakır'daki farklı hastanelere kaldırılan yaralı 5 polisten 1'i müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şehitlerin cenazeleri düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderilecek.
Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi: 2 polis şehit
Anadolu AjansıTürkiye
Diyarbakır'da zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 1 polis olay yerine bir polis de kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Yaralı 4 polisin tedavisi sürüyor.
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis şehit oldu, 4 polis yaralandı.