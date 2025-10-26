Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 14.49'da meydana gelen deprem 13 kilometre derinlikte gerçekleşti.

'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssü Hani ilçesi olarak açıklandı.

AFAD verilerine göre; saat 14.49'da meydana gelen deprem, 13,15 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Çevre ilçelerde panik yaratan deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

