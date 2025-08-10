Diyarbakır'da alevler 5 saatte kontrol altına alındı

Diyarbakır Silvan'da akşam saatlerinde başlayan örtü yangını, orman işletme şefliği ekiplerinin 5 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alndı.

Silvan'da bağlı kırsal Kalemli Mahallesi çevresinde akşam saatlerinde örtü yangını çıktı.

Bölgeye itfaiye ve orman işletme ekipleri sevk edildi.

Alevler, ekiplerin 5 saat süren zorlu çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

