Diyarbakır'da büyükbaş hayvan alımı bahanesiyle çiftçiler kandırıldı (20 milyon liralık dolandırıcılık)

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çiftçilerin büyükbaş hayvan alımı bahanesiyle dolandırıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

AW900102_05.jpg

İlişkili Haberler

'Tosuncuk' için Kiev'de aranıyor ilanı (Ödül 350 bin dolar)

'Tosuncuk' için Kiev'de aranıyor ilanı (Ödül 350 bin dolar)

Çiftlik Bank davasında firari sanık Niyazi Karakoç savunma yaptı

Çiftlik Bank davasında firari sanık Niyazi Karakoç savunma yaptı

İlçede çiftçilik yapan 3 kişi, M.A. tarafından dolandırıldıkları gerekçesiyle jandarmaya başvurdu.

Hayvan ticaretiyle uğraştığını söyleyen M.A'nın Gündüz Mahallesi'nde çiftlik kiraladığı, kendilerinden 297 büyükbaş hayvan satın aldığını anlattılar.

Çiftçiler zanlının bedelin sadece bir kısmını ödediğini, bir süre sonra da çiftliği boşaltan M.A'ya ulaşamadıklarını söyledi.

Jandarma ekipleri göstermelik çiftlik kiralayan M.A.'nın geçen hafta büyükbaş hayvanları alarak kaçtığını belirledi. Zanlı aranıyor.

Çiftçilerin zararının yaklaşık 20 milyon lira olduğu belirlendi.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...