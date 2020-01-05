Diyarbakır'da büyükbaş hayvan alımı bahanesiyle çiftçiler kandırıldı (20 milyon liralık dolandırıcılık)

İlçede çiftçilik yapan 3 kişi, M.A. tarafından dolandırıldıkları gerekçesiyle jandarmaya başvurdu.



Hayvan ticaretiyle uğraştığını söyleyen M.A'nın Gündüz Mahallesi'nde çiftlik kiraladığı, kendilerinden 297 büyükbaş hayvan satın aldığını anlattılar.

Çiftçiler zanlının bedelin sadece bir kısmını ödediğini, bir süre sonra da çiftliği boşaltan M.A'ya ulaşamadıklarını söyledi.

Jandarma ekipleri göstermelik çiftlik kiralayan M.A.'nın geçen hafta büyükbaş hayvanları alarak kaçtığını belirledi. Zanlı aranıyor.

Çiftçilerin zararının yaklaşık 20 milyon lira olduğu belirlendi.