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Diyarbakır'da kayboldu, Batman'da bir hafta sonra ölü bulundu

24 yaşındaki Mehmet Yüksel, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 1 hafta önce kayboldu. Yüksel, Batman'da ölü olarak bulundu.

Diyarbakır'da kayboldu, Batman'da bir hafta sonra ölü bulundu

1 Mart'ta kırsal Kazancı Mahallesi'ne bağlı Aydınlar mezrasındaki evinden 'daki arkadaşıyla buluşmak üzere çıkan Mehmet Yüksel'den (24) bir daha haber alamayan yakınları, durumu Bismil İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulunmuş, bunun üzerine arama çalışmaları başlatılmıştı.

Arama çalışmaları sonucunda Yüksel'in cansız bedeni merkeze bağlı Demirbilek köyünde boş bir arazide kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla öldürülmüş halde bulundu.

Yüksel, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde otopsi işlemelerinin ardından 'da defnedilecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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