Diyarbakır'daki bombalı saldırıya ilişkin davada 9 kez müebbet hapis cezası

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, sanıklardan Faysal Ç. ve Mehmet S. tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanıklar Naşit K, Cemil A, Aziz Y. ve Sezer Ç. ise duruşmaya gelmedi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında, mevcut delil durumu, isnat edilen suçla ilgili somut delillerin bulunması dolayısıyla sanıkların cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.



Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar ise tahliye talebinde bulundu.



Mahkeme, tutuklu sanık Faysal Ç'yi "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçlarından 9 kez müebbet hapis cezasına çarptırdı.



46 kişiye yönelik "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs, "kamu malına zarar vermek", "mala zarar vermek" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" suçlarından da Faysal Ç'nin 369 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmeden mahkemece, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu sanık Mehmet S. 7 yıl 6 ay, tutuksuz sanık Naşit K. ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Mahkeme, Mehmet S'nin tahliyesini, tutuksuz sanıklar Cemil A, Aziz Y. ve Sezer Ç'nin de isnat edilen suçlardan beraatini kararlaştırdı.



Diyarbakır-Batman karayolunun Bismil ilçesi yol ayrımında bulunan Şehit Emniyet Amiri Murat Uçar Bölge Trafik Denetleme İstasyonuna PKK'lı teröristlerce bomba yüklü kamyonla 15 Ağustos 2016'da düzenlenen saldırıda polis memurları Siraç Balpetek (32), Yakup Kılınç (26), Salih Zengin (45), Nazif Kaplan (29) ve Ahmet Gülbahar (34) ile 5 yaşındaki oğlu Hüseyin Utku Gülbahar, akaryakıt istasyonunda çalışan Mehmet Sarı ve emniyette aşçı olarak çalışan Mehmet Kılıç (31) şehit olmuş, 46 kişi ise yaralanmıştı.



