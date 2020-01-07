Diyarbakır'daki 'çiftlik' dolandırıcılığı soruşturmasında 2 tutuklama

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çiftçilerin büyükbaş hayvan alımı bahanesiyle dolandırıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

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Diyarbakır'da büyükbaş hayvan alımı bahanesiyle çiftçiler kandırıldı

Diyarbakır'da büyükbaş hayvan alımı bahanesiyle çiftçiler kandırıldı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, çiftçilerin parasını büyükbaş hayvan alımı bahanesiyle dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan M.A, İ.A. ve M.M'nin, M.A. tarafından paralarının dolandırıldığı gerekçesiyle jandarmaya başvurarak şikayetçi olmasının ardından soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının çalışmaları sonucu ikna edilen M.A. ve olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen A.A. Mardin'in Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığına teslim oldu.

SEGBİS ile ifadeleri alınan şüpheliler tutuklandı.

Çiftçilerin şikayeti üzerine 4 Ocak'ta jandarma ekiplerince yapılan araştırmada, geçen yıl mayıs ayında göstermelik çiftlik kiralayan M.A'nın büyükbaş hayvanları alarak çiftliği terk ettiği tespit edilmiş, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Çiftçilerin zararının yaklaşık 20 milyon lira olduğu belirtiliyor. 

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