Diyarbakır'daki yangında dört can kaybı: Gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

Diyarbakır'da dört kişinin öldüğü yangınla ilgili olarak gözaltına alınanlar, adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'ndeki 566'ncı Sokak'ta bulunan bir apartmanda 5 Haziran günü çıkan ve dört kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan binanın müteahhidi, yöneticisi, şantiye şefi, yapı denetim sorumlusu ve inşaat mühendisinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.