Diyarbakır'daki yangında dört can kaybı: Gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi
Diyarbakır'da dört kişinin can verdiği yangına ilişkin gözaltına alınan beş kişi, adliyeye sevk edildi.
Diyarbakır'da dört kişinin öldüğü yangınla ilgili olarak gözaltına alınanlar, adliyeye sevk edildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'ndeki 566'ncı Sokak'ta bulunan bir apartmanda 5 Haziran günü çıkan ve dört kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan binanın müteahhidi, yöneticisi, şantiye şefi, yapı denetim sorumlusu ve inşaat mühendisinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.
NE OLMUŞTU?
Kayapınar ilçesindeki 13 katlı apartmanda 5 Haziran günü çıkan yangının ardından hastaneye kaldırılan 17 kişiden anne Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep (4) yaşamını yitirmiş, olayla ilgili olarak beş kişi gözaltına alınmıştı.
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