Diyarbakır'dan 3 öğrenci Harvard ve Brown Üniversitesi'ne kabul edildi

Harvard ve Brown’a uzanan başarı hikayesinin sahibi Diyarbakır’dan 3 lise öğrencisi.



Siyaset ve ekonomi dünyasının en önemli isimlerini mezun eden Amerika’nın köklü iki üniversitesi Diyarbakır’dan 3 öğrenciyi tam burslu olarak kabul etti.



Üç genç Diyarbakır’da başlayan hikayelerine, şimdi dünyanın en iyi üniversitelerinde devam edecek.

Nehir Toklu, Harvard Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Matematik bölümüne; Dicle Ezgi Ekinci Harvard Üniversitesi Biyomühendislik bölümüne; Seyit Metin Barut ise Brown Üniversitesi Bilgisayar Bilimi bölümüne gidecek.