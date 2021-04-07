Diyarbakır'dan 3 öğrenci Harvard ve Brown Üniversitesi'ne kabul edildi

Diyarbakır'daki özel bir okulun Fen ve Teknoloji Lisesi'nde okuyan Nehir Toklu, Dicle Ezgi Ekinci ve Seyit Metin Barut eğitimlerine yurt dışında devam edecek.

NTV Haber 07.04.2021 - 15:15

Diyarbakır'dan 3 öğrenci Harvard ve Brown Üniversitesi'ne kabul edildi

Harvard ve Brown’a uzanan başarı hikayesinin sahibi Diyarbakır’dan 3 lise öğrencisi.

Siyaset ve ekonomi dünyasının en önemli isimlerini mezun eden Amerika’nın köklü iki üniversitesi Diyarbakır’dan 3 öğrenciyi tam burslu olarak kabul etti.

Üç genç Diyarbakır’da başlayan hikayelerine, şimdi dünyanın en iyi üniversitelerinde devam edecek.

Nehir Toklu, Harvard Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Matematik bölümüne; Dicle Ezgi Ekinci Harvard Üniversitesi Biyomühendislik bölümüne; Seyit Metin Barut ise Brown Üniversitesi Bilgisayar Bilimi bölümüne gidecek.

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