Diyarbakır'dan ikinci acı haber: Gece saatlerinde yaşamını yitirdi

Diyarbakır'da bir inşaatta yaşanan iş kazasından ikinci acı haber geldi.

Olay, dün öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde meydana geldi.

İnşaatın son katında kalıp sökme işi yapan Harun Aksel ile Ahmet Şimşek, henüz bilinmeyen nedenle dengelerini kaybederek düştü.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.