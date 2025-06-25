Diyarbakır'dan ikinci acı haber: Gece saatlerinde yaşamını yitirdi
Diyarbakır'da beş katlı inşaatın son katında çalışırken zemine düşen işçilerden biri daha yaşamını yitirdi.
Diyarbakır'da bir inşaatta yaşanan iş kazasından ikinci acı haber geldi.
Olay, dün öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde meydana geldi.
İnşaatın son katında kalıp sökme işi yapan Harun Aksel ile Ahmet Şimşek, henüz bilinmeyen nedenle dengelerini kaybederek düştü.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı işçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Ağır yaralanan Harun Aksel, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.
Yine ağır yaralanan Ahmet Şimşek de gece saatlerinde yaşamını yitirdi.
Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
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