Diyarbakır'da petrol kuyusunda patlama: 2'si ağır 7 yaralı
Diyarbakır'da bir petrol sondaj kuyusunda patlama oldu, ardından yangın çıktı. Patlamada 2'si ağır 7 işçi yaralandı.
Diyarbakır- Batman karayolu üzerinde bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait Üçtepe-1 sondaj kuyusunda, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu.
Patlamanın ardından tesiste yangın çıktı.
Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 7 işçi ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
PATLAMANIN NEDENİ GAZ SIKIŞMASI
Yaralı işçilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Patlamanın gaz sıkışması sonucu meydana geldiği belirtildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Petrol Kulesi
- Petrol
- Diyarbakır