Diyarbakır'da petrol kuyusunda patlama: 2'si ağır 7 yaralı

Diyarbakır- Batman karayolu üzerinde bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait Üçtepe-1 sondaj kuyusunda, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu.



Patlamanın ardından tesiste yangın çıktı.



Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralanan 7 işçi ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

PATLAMANIN NEDENİ GAZ SIKIŞMASI



Yaralı işçilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.



Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Patlamanın gaz sıkışması sonucu meydana geldiği belirtildi.