Diyarbakır'ın 2 ilçesinde 200 dönüm ekili buğday ve üzüm bağı yandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ve Dicle ilçesinde çıkan yangında 200 dönüm buğday ve üzüm bağı yandı.

Diyarbakır'ın 2 ilçesinde 200 dönüm ekili buğday ve üzüm bağı yandı

'ın Kayapınar ilçesi Taban Mahallesi’nde buğday ekili tarlada akşam saatlerinde yangın çıktı.

İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. , mahallelinin de desteğiyle ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 150 dönüm ekili buğday yandı, alevlerin sıçradığı bir traktör de hasar gördü.

Dicle ilçesinde de üzüm bağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 50 dönüm ekili üzüm bağı yandı.Yangınların çıkış nedenlerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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